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Mecidiyeköy'de polis denetime başladı

Mecidiyeköy’de, özel harekat polisleri ve resmi polis ekipleri şüpheli gördükleri araçlar ve şahıslar üzerinde uygulama yapıyor.

17.06.2017 - 09:43
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Uygulamada, özel harekat polislerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı kaydedildi. Ekipler, şüpheli araçlardan ve şahıslar üzerinde ise detaylı arama yaptı.

ABD KONSOLOSLUĞU'NDAN AÇIKLAMA

ABD Konsolosluğu bugün geç saatlerde bir açıklama yayınlayarak, “Amerikan vatandaşlarını, olası bir terör tehdidine karşı Türk güvenlik önlemleri konusunda bilgilendirmek isteriz. Şu aşamada Konsolusluk, bu terör tehdidiyle ilgili spesifik yeni bilgilere sahip değil ancak Amerikan vatandaşlarına 28 Mart’ta yayınlanan Seyahat Uyarısı’nın hala geçerli olduğunu hatırlatırız" demişti.

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