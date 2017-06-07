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Meclis, Katar'a asker göndermeyi oylayacak

Önümüzdeki haftalarda Meclis gündemine gelecekti. Türk askerinin Katar'a gitmesinin önünü açacak anlaşma onayı kriz nedeniyle öne çekildi.

07.06.2017 - 16:36
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Meclis, Katar'a asker göndermeyi oylayacak

Meclis, Katar'a asker göndermeyi oylayacak

Hükümet, gündemin alt sıralarında bulunan, Katar'da TSK unsurlarının konuşlandırılması ve jandarma eğitimi konusundaki iki anlaşmanın TBMM Genel Kurulu gündeminde öne çekilerek bugün ele alınmasını önerdi.

KATAR'DAKİ TÜRK ÜSSÜ 5000 BİN KİŞİLİK

Halihazırda Katar'da inşa edilen üste 200 Türk askeri danışman bulunuyor. Üs 5000 kişilik personelin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı. Anlaşmanın Meclis'ten geçmesinin ardından Katar'daki Türk askerinin sayısının bu rakama ulaşması bekleniyor.

Meclis, Katar'a asker göndermeyi oylayacak

"TÜRKİYE, KATAR İLE İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRECEK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam Katar'a uygulanan yaptırımları doğru bulmadığını, Türkiye'nin Katar ile ilişkilerini geliştirerek sürdüreceğini söylemişti.

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