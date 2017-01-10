taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.380
USD
3,7546
EURO
3,9803
ALTIN
143,25
PETR
54,9700

Meclis önünde arbede

Dün Anayasa değişikliğine ilişkin görüşmeler başladı. Buna karşı olanlar Meclis önünde olay çıkardı. Bu sırada ilginç bir diyalog yaşandı.

DHA | 10.01.2017 - 11:14
  1. Haberler
  2. Gündem
Meclis önünde arbede

Başkanlık sistemini getiren Anayasa değişikliği teklifi TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. Meclis önünde sıkı önlemler alındı. Meclis'e giden tüm yollar kapatıldı. Teklifi protesto etmek için TBMM Dikmen Kapısı önünde CHP'li bir grup toplandı.

"SÜPÜRÜN BUNLARI" TALİMATI

Grup için bir çevik kuvvet amirinin "Süpürün bunları" diye emir vermesi, vatandaşların tepkisine neden oldu.

Meclis önünde arbede

"BİZ ÇÖPLÜK MÜYÜZ"

Aralarında Ankara Barosu üyesi avukatların da olduğu grup, polis amirine tepki göstererek, "Ne biçim bir emir bu, 'Süpürün bunları' demek? Biz çöplük müyüz, neye süpürüyorsunuz? Yarın sizlerde hak kaybına uğradığınızda sizlerinde hakkını bizler savunuyoruz" dedi.

Meclis önünde arbede

Meclis önünde arbede

Meclis önünde arbede

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
DEAŞ'ın kaçırdığı iki askerden acı haber

DEAŞ'ın kaçırdığı iki askerden acı haber

134
CIA Başkanı Brennan'dan Trump'a Rusya eleştirisi

CIA Başkanı Brennan'dan Trump'a Rusya eleştirisi

89
Almanya sığınmacıların iadesini hızlandıracak

Almanya sığınmacıların iadesini hızlandıracak

74
El Bab'da yaşananları kahraman Mehmetçikler anlattı

El Bab'da yaşananları kahraman Mehmetçikler anlattı

128
Dolar ve Euro'da son durum

Dolar ve Euro'da son durum

519
Binali Yıldırım'dan başbakanlık cevabı

Binali Yıldırım'dan başbakanlık cevabı

123
CHP'li Erdoğdu HDP sıralarında oturdu

CHP'li Erdoğdu HDP sıralarında oturdu

261
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM