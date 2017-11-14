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Meclis'te Abdülhamit tartışması

Meclis Başkanı İsmail Kahraman üzerinden 2. Abdülhamit'e göndermeler yapan CHP'li Levent Gök, tartışmalara neden oldu.

14.11.2017 - 07:57
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Meclis'te Abdülhamit tartışması

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin verdiği önerge hakkında kürsüde bir konuşma yaptı.

"HDP'Lİ KARDEŞLERİM..."

HDP'nin önergesine CHP olarak destek verdiklerini ifade eden Levent Gök, "HDP’li kardeşlerim, bu önergeyi verdiniz ama aslında önergenin bir kaynağı var. Yani bu, Meclis Başkanının yapısından kaynaklanıyor, genetiktir bu genetik, genetik faktörlerden dolayı." diyerek Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a yüklendi.

Meclis'te Abdülhamit tartışması

"ABDÜLHAMİT NEYLE ÜNLÜDÜR"

Mustafa Kemal Atatürk hakkında sempozyum düzenlenmezken Sultan 2. Abdülhamit'le ilgili 4 farklı sempozyum düzenlendiğini ifade eden CHP'li Gök, "Abdülhamit neyle ünlüdür? Abdülhamit uzun bir saltanat dönemi yapmıştır ama Abdülhamit sansürle anılır, istibdat dönemiyle anılır." ifadelerini kullandı.

"ABDÜLHAMİT'E LAF SÖYLEME"

Levent Gök'ün bu sözlerine AK Partili vekiller tepki gösterdi. AK Parti Isparta Milletvekili Sait Yüce, "Abdülhamit’e laf söyleme. Meclis Başkanı Abdülhamit’i övmekle çok doğru bir iş yapmıştır." dedi.

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