Meclis'te CHP-HDP-Saadet ittifakı

Yerel seçimlerde ittifak yapmaya hazırlanan partiler, Meclis'te ittifakı şimdiden kurdu.

11 SAAT SÜREN GÖRÜŞME

Komisyon görüşmelerinde birlikte hareket eden CHP-HDP ve Saadet, Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 5. maddesinin geçmemesi için sürekli tartışma çıkardı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadıyla birlikte hareket eden CHP ve Saadet'e rağmen görüşmeler 11 saatin sonunda tamamlandı.

Muhalif milletvekilleri kararı kabul etmeyerek masalara vurmaya başladı.

"DEVLETİN MALI DEĞİL Mİ..."

Bu sırada çekilen görüntülerde bir milletvekilinin "Devletin malı değil mi İsmail Abi" dediği duyuluyor. Bu sözler üzerine Saadet Partili Cihangir İslam da gülümsüyor.

Meclis'te CHP-HDP-SP ittifakı VİDEO

