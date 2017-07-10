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Meclis'te frak zorunluluğu kalkıyor

AK Parti ve MHP'nin üzerinde anlaştığı içtüzük değişikliğinin en dikkat çekici maddesi frak zorunluluğunun kalkması oldu.

10.07.2017 - 09:33
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Meclis'te frak zorunluluğu kalkıyor

16 Nisan Anayasa Değişikliği'nin ardından TBMM'nin çalışmasıyla ilgili esaslar da yeniden düzenleniyor.

İÇTÜZÜK DEĞİŞİYOR

Evet cephesinde birleşen iki parti bu defa içtüzük için biraraya geldi. AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin çalışması sonucu hazırlanan içtüzük değişikliği TBMM Başkanı'na teslim edildi.

FRAK ZORUNLULUĞU KALKIYOR

İçtüzük değişikliğindeki en dikkat çekici madde ise Meclis Başkanı'nın frak giyme zorunluluğunun kaldırılması oldu.

Mevcut içtüzüğün 56. maddesinde; "Başkanlık kürsüsünde Başkan, beyaz kelebek kıravat ve siyah yelek üstüne siyah fırak giyer. Görevli kâtip üyeler de, koyu renk elbise giyerler.

Meclis'te frak zorunluluğu kalkıyor

Genel Kurul salonunda yer alan milletvekilleri, bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı memurları ve diğer kamu personelinden erkekler, ceket ile pantolon giyer ve kravat takar, kadınlar ise ceket ve etek veya ceket ve pantolon giyerler.

Görevlilerin kıyafeti Başkanlık Divanınca tespit edilir." ifadeleri yer alıyordu.

Bu maddenin ilk paragrafındaki "Başkan, beyaz kelebek kıravat ve siyah yelek üstüne siyah fırak giyer." cümlesi yerine "Başkanlık kürsüsünde Başkan ve görevli katip üyeler koyu renk elbise giyer." cümlesi getirilerek frak zorunluğu kaldırılıyor.

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