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Meclis'te gergin oturum

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6 aylık torununu sigortalı gösterdiğinin söylenmesi Meclis'te gergin anlara neden oldu.

Haber Merkezi | 01.11.2018 - 08:05..
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Meclis'te gergin oturum

Meclis'te gergin bir oturum daha geride kaldı.

Gündeme ilişkin konuların tartışıldığı Meclis Genel Kurulu'nda; AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6 aylık torununu erken yaşta emekli edebilmek için sigortalattığını söyledi.

CHP Lideri hakkında ortaya atılan bu iddia, CHP'li vekilleri oldukça kızdırdı.

Ayağa kalkıp bağırarak tepkilerini gösteren CHP'li vekilleri, Meclis Başkanvekili güçlükle sakinleştirdi.

AYRINTILAR TUTANAKLARDA

O sırada yaşanan diyaloglar, Meclis tutanaklarına yansıdı...

Özgür Bey, altı aylık torununu erken emekli olması için sigortalı yaptıran bir genel başkandan niye bahsetmiyorsun? (CHP sıralarından gürültüler)

ATİLA SERTEL (İzmir) - Ayıp, ayıp!

BAŞKAN - Oturun… Lütfen oturun değerli arkadaşlarım.

Arkadaşlar, lütfen sükûneti sağlayalım. Grup başkan vekilleriniz partiyi temsil ediyor, lütfen.

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