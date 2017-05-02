Meclis'te HSK'ya atamalar ele alınacak

TBMM, 16 Nisan referandumunun ardından çalışmalarına bugün yeniden başlarken, gündemindeki önemli maddelerden birisini Hakimler ve Savcılar Kurulu'na yapılacak yeni atamalar oluşturacak.

BAŞVURULAR BUGÜN SONA ERİYOR

TBMM tarafından HSK'ya seçilecek yedi üyelik için aday adaylarının başvuruları, bugün sona eriyor.

SEÇİMİN AYRINTILARI

Üçü Yargıtay, biri Danıştay üyeleri ve üçü yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından olmak üzere, HSK'ya yedi üye seçecek olan TBMM, başvuruları Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu karma komisyona gönderecek.

Komisyon, 10 gün içinde, her bir üyelik için üç adayı üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla belirleyecek.

Meclis Genel Kurulu seçimleri 15 gün içinde tamamlayacak.