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Meclis'te olaylı oturum

TBMM Genel Kurulu'nda HDP'li Leyla Zana'nın ödenek ve yollukları kesildi. Oturumun devamında CHP'li Sezgin Tanrıkulu tartışma çıkardı.

04.10.2017 - 13:53
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Meclis'te olaylı oturum

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, Toplumsal Barış ve Demokrasinin Tesisi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin İçtüzüğün 37. maddesi uyarınca doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi reddedildi.

SERT TARTIŞMALAR

Önergenin görüşmelerinde konuşan Sezgin Tanrıkulu'nun, belediyelere atanan kayyumların uygulamalarını eleştirmesi ve AK Parti sıralarına dönerek, "Vicdanınızı kaybettiniz." ifadesini kullanması, gerginliğe yol açtı.

ARA VERİLDİ

Tanrıkulu ile bazı AK Parti milletvekilleri arasındaki sözlü tartışmanın sürmesi üzerine Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı birleşime ara verdi.

Meclis'te olaylı oturum

TARTIŞMALARA NEDEN OLAN DİYALOG

Sezgin Tanrıkulu: Vicdanını kaybetmişsiniz, bunu bilin. Vicdanınızı kaybetmişsiniz. Kalkın bir şey söyleyin, hepinize sataşıyorum, gelin söyleyin.

AK Partili Bülent Turan: Cevap verilir de tazminat doğuyor sonra işte.

Sezgin Tanrıkulu: Utanmazlık yapma!

AK Partili Ejder Açıkkapı: Konuşma!. Terbiyesizlik yapma! Terbiyesiz sensin!

Bülent Turan: Sayın Başkan, ilk günden bu olur mu?

Sezgin Tanrıkulu: Ne yapacaksın!

Ejder Açıkkapı: Sen ne yapacaksın? Sen ne yapacaksın?

CHP'li Sezgin Tanrıkulu Meclis'te olay çıkardı VİDEO

Meclis'te olaylı oturum

LEYLA ZANA ARTIK PARA ALAMAYACAK

Öte yandan, HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın, Anayasa'ya uygun yemin etmeyerek milletvekilliği görevine başlamaması ve aralıksız iki ayı aşan devamsızlığı nedeniyle, İçtüzüğün 154. maddesi hükmü uyarınca 17 Kasım 2015 - 30 Nisan 2017 dönemine ilişkin ödenek ve yolluğunun verilmemesiyle ilgili Başkanlık Tezkeresi ile bazı milletvekillerinin izin taleplerine ilişkin tezkereler de ayrı ayrı oylanarak kabul edildi.

Meclis'te olaylı oturum

Meclis'te olaylı oturum

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