Meclis'te seçim günü

Türkiye Büyük Millet Meclis'i, yeni başkanını seçmeye hazırlanıyor.

Meclis Başkanlığı için 6 isim yarışacak. AK Parti'nin adayı, mevcut başkan İsmail Kahraman. Ancak iktidar partisinden sürpriz bir aday daha var.

AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı da Meclis Başkanlığı adaylığı başvurusu yaptı.

CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak ve İyi Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Meclis Başkanlığı'na aday olan diğer isimler.

AK PARTİ 3. TURDA SEÇİYOR

20 Kasım'da yapılacak seçimde ilk iki turda üye tam sayısının üçte ikisi, üçüncü turda ise salt çoğunluk aranacak.

Oylama dördüncü tura kalırsa en çok oyu alan Meclis Başkanı olacak.

Meclis aritmetiği dikkate alındığında, AK Parti adayı İsmail Kahraman'ın 3. turda seçilmesi bekleniyor.

TBMM BAŞKANI NASIL SEÇİLECEK

1. TUR: 367 oy (3’te 2 çoğunluk aranır)

2. TUR: 367 oy (3’te 2 çoğunluk aranır)

3. TUR: 276 oy (Salt çoğunluk aranır)

4. TUR: 3. turda en çok oyu alan 2 aday yarışır.