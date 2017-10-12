Meclis'te SİHA tartışması

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, Meclis'te örgüte karşı mücadelenin yavaşlatılması için elinden geleni yapıyor.

SİHA AYŞE

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun yaptığı açıklamalarla başlayan SİHA tartışmaları, Meclis'te HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın açıklamalarıyla yeniden alevlendi.

KÜSTAH TEHDİT

SİHA'ları cellat olarak tanımlayan HDP'li Başaran, terörle mücadelede SİHA'ların kullanılmasıyla ilgili bugün görevde olanların ileride yargılanabileceğini belirterek küstah bir tehditte bulundu.

HDP'li vekil, "Ben bir daha belirtmek istiyorum, insanlığa karşı suçlar içerisinde yargısız infaz da geçer ve SİHA’lar tamamen yargısız infaz araçlarıdır çünkü SİHA’lar hedeflerini tespit eder, kendilerine göre suçlu kabul eder ve buna göre cezalandırır.

SİHA DEMEK CELLAT DEMEK

Yani az önce de söylediğim gibi “SİHA” demek “savcı, hâkim ve cellat” demek. Bakın bu tür bir uygulama insanlığa karşı suçtur.

BU KONUDA KARARLI OLANLAR YARGILANIR

Bakın bu tür bir uygulama insanlığa karşı suçtur. Bugün iktidar iktidarda olduğu için bir şekilde uygulanmayabilir ama zaman aşımı işlemez, zamanı ve yeri geldiğinde bir şekilde bu konuda kararlı olanlar yargılanır ve hiç kimse de bu sorumluluktan kurtulamayacaktır, bunu bir kez daha söylüyorum." diye konuştu.