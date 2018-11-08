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Meclis'te yasak alanda sigara içen milletvekilleri

Sigara paketlerinin üzerinde markanın logosu olmayacağına dair yasa teklifi komisyonda kabul edilirken CHP ve HDP'li vekiller sigara içiyordu.

Haber Merkezi | 08.11.2018 - 07:39..
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Meclis'te yasak alanda sigara içen milletvekilleri

Meclis'te tütün ürünleri için geniş kapsamlı bir düzenleme yapıldı.

Sigara kullanımının azaltılması için verilen kanun teklifi komisyondan geçerken, CHP ve HDP'li milletvekilleri Meclis'teki yasak alanda sigara içiyordu.

TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN GÖRÜNTÜLERİ

Televizyonda yayınlanan programlarda, filmlerde, dizilerde, müzik kliplerinde, reklam ve tanıtım filmlerinde, sinema ve tiyatrolarda gösterilen eserlerde, internet, topluma açık olan sosyal medya ve benzeri ortamlarda tütün ürünleri kullanılamayacak, görüntülerine yer verilemeyecek.

ÜNİVERSİTELER, SAĞLIK HİZMETİ VERİLEN YERLER

Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde ve üniversite yerleşkelerinde tütün ürünlerinin satışı yapılamayacak.

TÜRKÇE UYARI YAZILARI

Tütün ürünleri paketleri ile nargile şişelerinin üzerine, zararlarını belirten resimli ve Türkçe yazılı uyarı veya mesajların konulacağı alan, yüzde 65'den yüzde 85'e çıkarılacak.

Bütün tütün ürünlerinin üzerindeki yazı ve şekiller aynı olacak.

TEK TİP PAKETLER

Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün ürünleri; markanın yazım şekli, yazı karakteri, punto boyutu, paket üzerindeki konumu, paketlerin rengi, diğer yazı, ibare ve şekiller dahil olmak üzere, aynı şekilde tasarlanan düz ve standart paket biçiminde piyasaya arz edilecek.

MARKA SİMGESİNE İZİN YOK

Marka, paketin sadece bir yüzeyine ve bu yüzeyin yüzde 5'ini aşmayacak şekilde yazılacak. Paketlerin üzerine markanın logosu, simgesi veya sair işaretleri konulamayacak. Bu kurallar, birden fazla paketi bir arada bulunduran tütün ürünleri kutuları için de geçerli olacak.

Tek tip olarak tasarlanan sigara paketleri ile ilgili hususlar, Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle düzenlenecek.

20 BİN LİRAYA KADAR PARA CEZASI

Bu yasaklara uymayanlar, mahalli mülki amir tarafından 5 bin liradan 20 bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılacak. Kapatma cezasından sonra aynı dönem içinde tekrarlayan ihlallerde ise her defasında işletmeye 20 günden bir aya kadar kapatma cezası verilecek.

7 AY İÇİNDE...

Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün ürünleri, 7 ay içinde, Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi Ve Kontrolü Hakkında Kanun'un kuralları ve yasakları düzenleyen maddesine uygun hale getirilecek.

CHP VE HDP'Lİ VEKİLLERİN SİGARA KEYFİ

Meclis'te yasak alanda sigara içen milletvekilleri

Meclis'te yasak alanda sigara içen milletvekilleri

Meclis'te yasak alanda sigara içen milletvekilleri

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