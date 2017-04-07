Medvedev'den ABD'ye gözdağı

Rusya Başbakanı Medvedev, ABD'nin Suriye'deki hava üssüne saldırısının ardından, "ABD ile çatışmaya ramak kaldı" dedi.

ÖFKELİ BİR ŞEKİLDE MÜCADELE EDECEK

Medvedev ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin meşru hükümetiyle öfkeli bir şekilde mücadele edeceğinin görüldüğü yorumunda bulundu.

Facebook hesabından açıklamada bulunan Medvedev, "Ana düşman IŞİD'e karşı ortak mücadele sergilemek yerine Trump yönetimi, Suriye'deki meşru hükümetle öfkeli bir şekilde mücadele edeceğini gösterdi. Saldırı, uluslararası hukuk normları ihlal edilerek ve BM'nin onayı olmadan düzenlendi. Ayrıca ABD'ye yönelik bir saldırıyla ilgisi olmayan bir askeri operasyon için ABD Kongresi'ne ön bildirimde bulunulmadı" dedi. Medvedev, ABD'nin bu saldırıyla Rusya ile çatışmanın eşiğine geldiğini de vurguladı.