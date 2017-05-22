Medvedev'den işbirliğini güçlendirme çağrısı

Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü ülkelerinin entegrasyon süreci için Avrasya Ekonomik İşbirliği ve Şanghay İşbirliği Örgütü gibi diğer uluslararası kuruluşlarıyla işbirliğini geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

"BİZİM BİRLİĞİMİZ İŞBİRLİĞİ İÇİN AÇIK"

Medvedev İstanbul'da düzenlenen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü zirvesinde yaptığı açıklamada, "Bizim ülkelerimizin her birinde birlik için gerçek imkanlar var, ticaret prosedürlerinin kolaylaştırılması ve sektörel işbirliği anlaşmalarına katılıyoruz. Rusya birçok formatta çalışıyor. Biz gerçekten ürünlerin sevkiyatı için engelsiz ortam oluşturarak Avrasya Ekonomi Birliğini geliştiriyoruz. Bizim birliğimiz işbirliği için açık." dedi.

ORTAK ALAN KURULMASI GEREKİYOR

Medvedev, daha önce Viyetnam ve diğer ülkelerle serbest ticaret bölgesinin kurulduğunu, bu sebepten dolayı Avrasya işbirliği, Şanghay işbirliği örgütü dahil olmak üzere tüm entegrasyon birlikleri için ortak alan kurulması gerektiğini belirtti.

Medvedev, "Bu gerçeklerden yola çıkarak, bize göre bizim kuruluşumuz bölgesel kuruluş sistemine daha derinden dahil olabilirdi. Uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla, bankalarla, fonlarla güçlü işbirliği kurmamız ve onların temelinde tam anlamıyla işbirliği oluşturmamız gerek." diye ekledi.