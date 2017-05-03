Medyadaki İslamcı - Reisçi tartışmaları Erdoğan'a soruldu

Medyada, AK Parti'ye yakın bazı yazarlar arasında "İslamcılar tasfiye ediliyor" tartışmaları yaşanıyor. Birkaç haftadır süren tartışmalar İslamcı-Reisçi şeklinde bir ayrıma dahi gidiyordu ki Erdoğan bu tartışmalara noktayı koydu.

Hindistan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi:

BAZILARININ İBRELERİ DEĞİŞTİ

"Bahsettikleriniz arasında, kurucusu olduğum partiyi geçmişte desteklemiş olanlar bulunabilir. Ama onların bu desteklerini daha sonra da aynen sürdürdüklerini düşünmüyorum. Daha sonra ibreleri değişti.

YOL ARKADAŞLARINDAN BAZILARI PAZARA KADAR GELDİ

Yol arkadaşıysan, gönül arkadaşıysan, pazara kadar değil mezara kadar gidilir. Bunların bir kısmı pazara kadar geldiler, sonra trenden indiler. Hele hele son dönemde, çok çirkin, kabul edemeyeceğimiz yaklaşımlara şahit olduk. Bu bir defa yolda, çizgide istikrarsızlıktır. Sırat-ı müstakim’den sapmadır.

TEKKEYE MÜRİT ARAMIYORUZ Kİ

“İslamcı olanlar atılıyor, İslamcı olmayanlar getiriliyor.” deniliyor. Bir siyasi partinin çalışmalarında, İslamcı olmak ya da olmamak şeklinde bir ayrım yapmak zaten yanlış. Biz tekkeye mürit aramıyoruz ki. Siyasi parti için esas olan, dürüst, ilkeli, vatanını, milletini seven, parti ilkelerine uyacak insan aramaktır.

ÇOK AĞIR OLACAK AMA KİMSE ULUHİYET DAVASINA GİRMESİN

Bazıları işi tamamen şirazesinden çıkardı. İşi, kendi belirledikleri çerçevede kalan insanları ‘doğru’, onun dışındakileri de ‘yanlış’ addetme noktasına getirdiler. Onların da böyle bir hakları yok, benim de yok. Kaldı ki ebedi alemin ölçüsü hiçbirimizin elinde değil. Kimse bunu teraziye çıkarmasın. Hele hele çok ağır olacak ama uluhiyet davasına da kimse girmesin.