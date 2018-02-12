taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.590
USD
3,8125
EURO
4,6847
ALTIN
162,23
PETR
63,3400

Mehmet Ali Erbil eski eşleriyle doğum günün kutladı

MALİ, 61’inci yaşına özel önceki akşam Rumelihisarı’ndaki bir mekanda parti verdi.

Haber Merkezi | 12.02.2018 - 07:50..
  1. Haberler
  2. Magazin

Ünlü şovmenin 61'inci yaş partisine Erbil'in kızları Yasmin ve Sezin Erbil’in yanı sıra eski eşleri Nergis Kumbasar ve Tuğba Coşkun da katıldı. Davetliler arasında ayrıca Seda Sayan, Nur Yerlitaş ve Derya Şensoy da vardı.

Mehmet Ali Erbil eski eşleriyle doğum günün kutladı

YAN YANA GELMEDİLER

Kral tacı şeklinde hazırlanmış bir pasta kesen Erbil, eski eşleri ve misafirleriyle birlikte hatıra fotoğrafları çektirdi. Kumbasar ve Coşkun, fotoğraflarda yan yana gelmemeye özen gösterdi.

"O BANA HİÇBİR ŞEY ALMMIYOR"

Geç saatlere kadar devam eden partiden ayrılırken görüntülenen Seda Sayan, ünlü şovmene ne hediye aldığı sorusuna sitemli bir yanıt verdi: “Mehmet Ali şimdiye kadar bana ne hediye aldı ki? Benim doğum günüm ocak ayındaydı, bir tane hediye almadı. Ben de artık ona bir şey almıyorum.”

Mehmet Ali Erbil eski eşleriyle doğum günün kutladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mete Yarar: Afrin'e geçiş yapan son grup PKK'lı değil

Mete Yarar: Afrin'e geçiş yapan son grup PKK'lı değil

131
Cengiz Ünder 2 gol 1 asist Mehmetçik'e selam

Cengiz Ünder 2 gol 1 asist Mehmetçik'e selam

61
5 yaşındaki kızı tacize kalkıştı halk idam istedi

5 yaşındaki kızı tacize kalkıştı halk idam istedi

70
Cezaevinde Mehmetçik'e hakaret eden mahkumu dövdüler

Cezaevinde Mehmetçik'e hakaret eden mahkumu dövdüler

65
Ersan Şen: ABD üssü kapatılmalı

Ersan Şen: ABD üssü kapatılmalı

50
Trump'tan İsrail'e Yahudi yerleşimci uyarısı

Trump'tan İsrail'e Yahudi yerleşimci uyarısı

28
Mattis itiraf etti: SDG'den Afrin'e geçenler oldu

Mattis itiraf etti: SDG'den Afrin'e geçenler oldu

39
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM