Mehmet Ali Erbil eski eşleriyle doğum günün kutladı

Ünlü şovmenin 61'inci yaş partisine Erbil'in kızları Yasmin ve Sezin Erbil’in yanı sıra eski eşleri Nergis Kumbasar ve Tuğba Coşkun da katıldı. Davetliler arasında ayrıca Seda Sayan, Nur Yerlitaş ve Derya Şensoy da vardı.

YAN YANA GELMEDİLER

Kral tacı şeklinde hazırlanmış bir pasta kesen Erbil, eski eşleri ve misafirleriyle birlikte hatıra fotoğrafları çektirdi. Kumbasar ve Coşkun, fotoğraflarda yan yana gelmemeye özen gösterdi.

"O BANA HİÇBİR ŞEY ALMMIYOR"

Geç saatlere kadar devam eden partiden ayrılırken görüntülenen Seda Sayan, ünlü şovmene ne hediye aldığı sorusuna sitemli bir yanıt verdi: “Mehmet Ali şimdiye kadar bana ne hediye aldı ki? Benim doğum günüm ocak ayındaydı, bir tane hediye almadı. Ben de artık ona bir şey almıyorum.”