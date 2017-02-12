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Mehmet Ali Şahin'in bir garip 'evet' çıkışı

AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Şahin referandumda 'evet' tartışmalarına, Kılıçdaroğlu üzerinden ilginç bir değerlendirme ile dahil oldu.

12.02.2017 - 20:00
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Mehmet Ali Şahin'in bir garip 'evet' çıkışı

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Şahin, Kılıçdaroğlu'na seslenerek "Nikah masasında ‘evet’ demeseydiniz 3 tane çocuğa sahip olamayacaktınız" dedi.

Karabük’te partisinin İl Danışma Meclisi toplantısında konuşan AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Şahin, başkanlık referandumuna ilişkin açıklamalar yaptı.

"CHP SİNDİREMİYOR"

CHP’nin cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini sindiremediğini iddia eden Şahin, “Bu halka güvensizliktir. Bu milli iradeye saygısızlıktır” dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğluna seslenen Şahin, “Siz, Selvi hanımla oturduğunuz nikah masasında ‘evet’ demeseydiniz 3 tane çocuğa sahip olamayacaktınız. ‘Evet’ dediğiniz için mutlu bir evliliğiniz var Sayın Kılıçdaroğlu” dedi.

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