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Mehmet Görmez emekli oldu

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez emekliye ayrıldı. Görmez'in yerine Ekrem Keleş vekalet edecek.

31.07.2017 - 21:16
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Mehmet Görmez emekli oldu

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in emeklilik dilekçesi kabul edildi.

Ayrıntılar gelecek...

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