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Mehmet Görmez emekli oldu
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez emekliye ayrıldı. Görmez'in yerine Ekrem Keleş vekalet edecek.
31.07.2017 - 21:16
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Gündem
Diyanet İşleri Başkanı
Mehmet Görmez
'in emeklilik dilekçesi kabul edildi.
Ayrıntılar gelecek...
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