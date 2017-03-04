Mehmet Şimşek Cizre'ye gitti

Bugün uçak ile Şerafettin Elçi Havalimanı’na gelen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’i, Şırnak Valisi Ali İhsan Su ve kalabalık partili grubu karşıladı.

ESNAFIN SORUNLARINI DİNLEDİ

Cizre’ye gelen Bakan Şimşek, çarşı esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

KÜRTÇE KONUŞAN ŞİMŞEK, REFERANDUMA DESTEK İSTEDİ

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Kürtçe konuştuğu Cizreliler’den referandumda "EVET" demeleri için destek istedi.

"KÜRTLER BİZİM KARDEŞİMİZ"

Daha sonra Cizre Öğretmenevi’ne geçerek sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililer ile öğlen yemeğinde biraraya gelen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yemek sonrası bir konuşma yaptı. İnsanların huzur, barış ve refahı hakettiği gibi güzel şehirlerde, güzel yaşam standartlarını da hakettiğini belirten Şimşek, şöyle konuştu:

"O nedenle bu şehri biz de terör örgütünün hendek siyaseti nedeniyle, ortaya çıkan kararları nitelerken, yeniden inşayı, çok güzel bir şekilde yapmaktır. Çok önemli, değerli kardeşlerim bir kere her şeyden önemli bunun altını çizmek istiyorum; Bin yıldır bu topraklarda Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla bütün diğer eknik kökenden insanlarımız ile kardeşiz, baraberiz. Biz terör örgütü olmasa aslında buralarda Türkiye’nin en batısındaki gibi çok daha mürefeh, çok daha huzurlu, çok daha kalkınmış şehirlerimiz, hünerimiz olurdu. Bugün bir çok sorunun temelinde şiddet var, terör var. Terörün olduğu yerde, şiddetin olduğu yerde sizde bilmiyorsunuz ne huzur olur, ne yatırım olur, nede arzuladığınız çercevede demokrasinin standarları iyileşir. Çünkü, silahların gölgesinde bu işler olmaz. Gerçekten Cumhurbaşkanımız’ın liderliğinde ilk defa bu hükümet döneminde biz çıktık, dedik ki; geçmişteki ret ve inkar siyasetine bir son veriyoruz. Kürtler bizim kardeşimizdir, vardır, dilleri, kültürleri, gelenekleri, en az bütün diğer etnik gruplar kadar, zengilikleri, tarih anlamında önemlidir ve başımızın üstünde yeri var. Yani biz ret ve inkar siyasetine, bu ülkede son verdik. Bu ret, inkar siyaseti 10 yıllar önce devam etmiş, bu bölgenin kalkınması için olağanüstü çaba gösterdik. Yani hiç bir dönem olmadığı kadar bu coğrafyada, bu bölgede biz eğitime yatırım yaptık. Cizre’de olsun, Şırnak’ta olsun, İdil’de olsun, Silopi’de olsun, diğer bazı illerimizde, mahallelerinde hendek siyaseti, çukur siyaseti, böyle siyasetlerden sonuç çıkmaz. Nitekim o çukurlara, o hendeklere hepsi gömüldü. Açık ve net olarak devlet iyi niyetle, bizim hükümetimiz bu sorunları çözelim, iyi niyetiyle açılan bütün alanları, atılan bütün adımları sonuna kadar istismar eden ve sadece şiddetten nemalan bir terör örgütünden bahsediyoruz."

TERÖRE GÖZDAĞI VERDİ

Eski dönemlerin geride kaldığını dile getiren Şimşek, bu terör tehdidinin bertaraf edilmesi için ne gerekiyorsa yaptıklarını aktardı. Şimşek, barbar bir diğer terör örgütünün de DEAŞ olduğunu, onların Suriye sınırından def ettiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Teröre asla müsamaha olmayacaktır. Terörle demokrasi birlikte olmaz. Bir daha asla ne kırsalda ne şehirlerde başlarını kaldırmalarına devlet asla izin vermeyecektir. Devlet sizi yalnız bırakmayacaktır. Ve devlet her zaman en güçlü şekilde burada vatandaşın hizmetinde olacak. En iyi şekilde yaşamanız için ne gerekiyorsa yapacağız."