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Mehmet Şimşek referandum sonuçlarını değerlendirdi

Başbakan Yardımcısı Şimşek, referandumdan 'evet' çıkmasıyla millete hizmet edilmeye devam edileceğini ifade etti.

16.04.2017 - 21:32
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Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, AK Parti İl Başkanlığında halka hitaben yaptığı konuşmada, oy sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek, Gaziantep'te çıkan sonuç nedeniyle vatandaşlara teşekkür etti.

"GAZİANTEP'E HELAL OLSUN"

Sonuçlarla ilgili genel değerlendirmeyi Başbakan Binali Yıldırım'ın yapacağını hatırlatan Şimşek, "Gaziantep, her zaman olduğu gibi büyük bir başarı hikayesi yazmış, Türkiye'nin önünü açmıştır. Allah hepinizden razı olsun. Gaziantep'e helal olsun." dedi.

HİZMETE DEVAM EDİLECEK

Alınan sonuçta başta emeği geçen partililere teşekkür eden Şimşek, dün olduğu gibi yarın da millete hizmet etmeye devam edeceklerini kaydetti.

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