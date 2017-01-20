Mehmet Şimşek: Türkiye Esad'sız anlaşmada ısrarcı olamaz

Dünya Ekonomi Forumu’nda yaptığı konuşmasında sahadaki durumun dramatik şekilde değiştiğini belirten Şimşek, şunları söyledi:

"TÜRKİYE, ESAD'SIZ BİR ANLAŞMADA ISRAR EDEMEZ"

"Türkiye, artık (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad'sız bir anlaşmada ısrar edemez, bu gerçekçi de değil"

"ASTANA GÖRÜŞMELERİNDEN UMUTLUYUM"

Diğer yandan 23 Ocak’ta Kazakistan’ın başkenti Astana’da yapılacak Suriye görüşmeleriyle ilgili de büyük umutları olduğunu belirten Şimşek, Türkiye heyetinde kimlerin yer alacağının henüz belirlenmediğini söyledi. Şimşek, "Diğer ülkelerden katılanları göz önünde tutarak gereğince karar vereceğiz" dedi.

Şimşek: Türkiye Esad'sız anlaşmada ısrarcı olamaz VİDEO