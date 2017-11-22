Mehmet Şimşek'e göre piyasadaki kargaşa geçici

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"BATI İLE YAŞANAN SORUNLAR GEÇİCİ"

"Türkiye piyasalarında son dönemde ciddi dalgalanma var, bunları iyi anlamak, sakin şekilde resmi iyi okumak önemli. ABD ve batıyla yaşanan sorunlar geçici. Bugünkü piyasa iniş çıkışlarını da bir yere oturtmak lazım,Türkiye geçmişteki iç/dış şokların hepsini geride bıraktı... Bunlar geçici.

"DÖVİZ KURU VE FAİZE DUYARLILIK AZALDI"

Devletin temel açığının milli gelire oranı bu sene biraz yükseldi ama iyi durumda, bu bize manevra alanı tanıdı. Biz döngü karşıtı maliye politikasını devreye soktuk, harcama kısıntılarına gidiyoruz, vergi politikalarıyla döngüyü güçlendirdik. Kamu borcuna baktığınızda döviz kuruna ve faizlere olan Türkiye'nin duyarlılığı azalmış durumda.





"TÜRKİYE'NİN ŞOKLARA KARŞI DİRENCİ SAĞLAM"

Birçok şoku bir arada yaşasak bile, faiz artışları, kurda değer kayıpları bile Türkiye'nin kamu borç stokunun milli geliri etkileme seviyesi düşük. Bankacılık sektörü makul düzeyde karlı durumda... Devlet bilançosu da sağlam, bunlar Türkiye'nin şoklara karşı dayanıklılığını artırıyor. Bu Türkiye'nin önümüzdeki günlerde yaşayabileceği şoklara karşı tepki vermesini sağlıyor. Türkiye iddia edildiği gibi ciddi bir borç sorunu ile karşı karşıya değil. Bir yıla kadar döviz şoklarına karşı reel sektör de hazırlıklı.





"ÇOK KAPSAMLI BİR REFORMU HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Türkiye'de aslında yatırımlar makul düzeyde ama önemli kısmı makina, teçhizata değil inşaata gidiyor ancak bizim daha çok ticarete konu alanlarda yatırımlara ihtiyacımız büyük. Yatırım ortamını iyileştirmek için çok kapsamlı bir reformu gelecek yıl ilk çeyrekte hayata geçireceğiz.

"PİYASALARDAKİ KARGAŞA, ABD'DEKİ DAVA, HEPSİ GERİDE KALACAK"

Bankacılara sesleniyorum: bilançonuzun küçük bir kısmını bile olsa AR-GE gibi işlere, umut vadeden eden işletmelere ayırın kredi verin, bu kazanacağınız bir alan. Günlük piyasa iniş-çıkışları ona neden olan faktörler ortadan kalktıktan sonra normalleşecek. Bugün piyasalardaki kargaşa, ABD'deki dava vs bunların hepsi geride kalacak, Türkiye'de güçlü siyasi istikrar var, Türkiye'nin önü açık. Türkiye'nin cari açık sorunu var ama birkaç yıl öncesine göre yönetilebilir düzeyde. Kurdan beslenen enflasyonist süreç var ama eninde sonunda tek haneye indireceğiz."