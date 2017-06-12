Mehmet Şimşek'in öngörüsü tuttu

Türkiye'nin 16 Nisan referandumuna hazırlandığı dönemde A Haber canlı yayınına katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 2016 büyüme rakamlarını değerlendirmişti.

"ESAS SIÇRAMA..."

"2016 yılında beklenenden çok daha iyi büyüdü Türkiye ekonomisi. 2016 yılında Türkiye ekonomisi çok büyük şoklarla karşı karşıya kaldı. Her şeyden önce hain darbe girişimi oldu." diyen Mehmet Şimşek, "Büyümedeki esas sıçrama 16 Nisan'dan sonra başlayacak. 16 Nisan'dan itibaren yatırım konusunda aldığımız kararlar çok önemli..." şeklinde konuşmuştu.

TÜRKİYE EKONOMİSİ YÜZDE 5 BÜYÜDÜ

TÜİK, yılın ilk çeyreğine (ocak-mart) ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Buna göre, GSYH tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5 arttı.

SÖYLEDİĞİ DOĞRU ÇIKTI

Türkiye ekonomisi geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5, yılın tamamında ise yüzde 2,9 büyümüştü. Geçen yılın son çeyreğindeki büyüme oranı ise yüzde 3,5 olmuştu. Bu veriler, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'i haklı çıkardı.

"BEKLENENDEN DAHA İYİ BİR PERFORMANS"

Mehmet Şimşek, NTV canlı yayınında büyüme rakamlarına ilişkin, "Beklenenden daha iyi bir performans ve daha güzel haber şu. Yüzde 5’in 2.8'inin yurt içi talepten, 2.2'sinin yurt dışından geldiği görülüyor. En önemli boyut bu, sadece yüksek büyüme değil daha dengeli bir büyüme görülüyor. İkinci çeyreğe ilişkin öncü göstergelere bakıldığında büyümenin daha da hızlandığını görüyoruz... Sürdürülebilirlik konusu da önemli. Yatırım seferberliği referandum sonrası kendisni daha da güçlü gösterecek." değerlendirmesinde bulundu.