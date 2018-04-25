taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.497
USD
4,0987
EURO
4,9951
ALTIN
173,97
PETR
73,5600

Mehmetçik Afrin'de umut olmaya devam ediyor

TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırdığı Afrin, artık sivillere ev sahipliği yapıyor. Muhammediye'de kurulan çadırlar Doğu Guta'da Esad zulmünden kaçan sivillere ev sahipliği yapıyor.

Haber Merkezi | 25.04.2018 - 15:37..
  1. Haberler
  2. Dünya

TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı kapsamında özgürleştirdiği ve terörden arındırdığı Afrin, mazlum sivillere ev sahipliği yapıyor. Bir yandan temizlik operasyonlarını devam ettiren TSK diğer yandan da sivillere kucak açıyor.

Esad rejiminin Doğu Guta'da gerçekleştirdiği katliamdan kaçan siviller, Afrin'in Muhammediye bölgesine sığındı.

Mehmetçik Afrin'de umut olmaya devam ediyor

ÇADIR KENT İNŞA EDİLDİ

Bölgede çadır kent inşa eden Mehmetçik, Doğu Guta'da rejim zulmünden kaçarak buraya sığınan sivillere ev sahipliği yapıyor. Bölgeyi 24 saatlik koruma altına alan Türk askeri, sivillere kol kanat geriyor.

Mehmetçik Afrin'de umut olmaya devam ediyor

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Türkiye'nin inşa ettirdiği çadır kent 24 saat güvenlik altında tutuluyor. Her bir yanında kontrol ve gözlem bölgeleri bulunan çadır kentin çevresinde zırhlı araçlar nöbet tutuyor, olası saldırılara karşı mazlumlara koruma sağlıyor.

Mehmetçik Afrin'de umut olmaya devam ediyor

MAZLUMUN UMUDU: MEHMETÇİK

Türk ordusu Afrin'de YPG'ye karşı verdiği harekatı başarıyla tamamlamış, bölgeyi terörden arındırmıştı. Bölgede Türk askerlerinin gelişiyle büyük bir mutluluk duyan mazlum halk, kutlamalar yapmıştı.

Aynı olaylar Fırat Kalkanı Harekatı'nda da yaşanmış, Mehmetçik, girdiği her yerde sivillere umut ve mazlumun koruyucusu olmuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Fransa'da grev ülke ekonomisini sarstı
Fransa'da bir çok sektör çalışanlarının kademeli veya sürekli grevi devam ediyor. Gösteriler ise ülke ekonomisine büyük zarar veriyor.
Suudi Arabistan'dan Katar'a tehdit
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, Katar'ı Suriye bataklığına çekmeye çalışıyor. ABD üzerinden Katar'a tehdit gönderen Cubeyr, "Katar ABD'nin masraflarını ödemezse kısa sürede düşer"dedi
İran, Trump ve Macron'un görüşmesiyle alay etti
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD ve Fransa liderlerinin dün İran'ın nükleer anlaşması hakkındaki görüşmeleriyle alay eden açıklamalar yaptı.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Tüccar Trump
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın yenilenmesini savunan ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u eleştirdi. Ruhani Trump'a tüccar dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bursa’daki Doğanbey Toplu Konutları yıkılacak

Bursa’daki Doğanbey Toplu Konutları yıkılacak

346
TSK'da maaşlara zam yapıldı

TSK'da maaşlara zam yapıldı

602
CHP sıralarında hüzün hakim

CHP sıralarında hüzün hakim

117
CHP-İP ittifakında anlaşmazlık çıktı

CHP-İP ittifakında anlaşmazlık çıktı

236
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gören Kılıçdaroğlu panik yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gören Kılıçdaroğlu panik yaptı

225
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bedelli askerlik soruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bedelli askerlik soruldu

325
TFF olaylı derbiyle ilgili kararını verdi

TFF olaylı derbiyle ilgili kararını verdi

705
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM