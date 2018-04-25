Mehmetçik Afrin'de umut olmaya devam ediyor

TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı kapsamında özgürleştirdiği ve terörden arındırdığı Afrin, mazlum sivillere ev sahipliği yapıyor. Bir yandan temizlik operasyonlarını devam ettiren TSK diğer yandan da sivillere kucak açıyor.

Esad rejiminin Doğu Guta'da gerçekleştirdiği katliamdan kaçan siviller, Afrin'in Muhammediye bölgesine sığındı.

ÇADIR KENT İNŞA EDİLDİ

Bölgede çadır kent inşa eden Mehmetçik, Doğu Guta'da rejim zulmünden kaçarak buraya sığınan sivillere ev sahipliği yapıyor. Bölgeyi 24 saatlik koruma altına alan Türk askeri, sivillere kol kanat geriyor.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Türkiye'nin inşa ettirdiği çadır kent 24 saat güvenlik altında tutuluyor. Her bir yanında kontrol ve gözlem bölgeleri bulunan çadır kentin çevresinde zırhlı araçlar nöbet tutuyor, olası saldırılara karşı mazlumlara koruma sağlıyor.

MAZLUMUN UMUDU: MEHMETÇİK

Türk ordusu Afrin'de YPG'ye karşı verdiği harekatı başarıyla tamamlamış, bölgeyi terörden arındırmıştı. Bölgede Türk askerlerinin gelişiyle büyük bir mutluluk duyan mazlum halk, kutlamalar yapmıştı.

Aynı olaylar Fırat Kalkanı Harekatı'nda da yaşanmış, Mehmetçik, girdiği her yerde sivillere umut ve mazlumun koruyucusu olmuştu.