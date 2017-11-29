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Meksika televizyonunun önünde iki kafa bulundu

Meksika'da bir televizyon kanalındaki soğutucunun içinde iki insan kafasına rastlandı.

Haber Merkezi | 29.11.2017 - 12:06..
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Meksika'nın Guadalajara şehrinde bir televizyon kanalı binasının önünde bulunan soğutucunun içinden iki insan kafası çıkarıldı.

Meksika televizyonunun önünde iki kafa bulundu

TEHDİT MESAJI BULUNDU

Henüz kime ait olduğu belirlenemeyen kafaların yanına CJNG isimli uyuşturucu çetesinin tehdit mesajı bulundu. Yetkililer, kentin başka bölgesinde bir soğutucuya daha rastladı. Polisler, bu soğutucunun içinde de yine aynı insanlara ait parçalar olduğundan şüpheleniyor.

YARGICI TEHDİT EDİYORLAR

Yerel medya, televizyon kanalının değil yargıcın tehdit edildiğini duyurdu. Meksika'nın en güçlü uyuşturucu çetelerinden CJNG, ülkenin batısındaki ve ortasındaki şiddetten sorumlu tutuluyor.

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