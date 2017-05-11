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Meksika'da askeri gözaltıda cinayet görüntüleri

Meksika'da askerlerin gözaltındaki bir kişiyi öldürdüklerini gösteren görüntüler ortaya çıktı.

11.05.2017 - 02:43
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Ülkenin Puebla eyaletinde güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde,  askerlerin bir araca ateş açtığı ve en az 3 kişiyi gözaltına aldığı görülüyor.

Görüntüler, gözaltına alınanlardan birinin yerde sürüklendiğini ve kısa bir süre sonra da yerde yüzükoyun yattığı sırada bir asker tarafından yakın mesafeden başına ateş edilerek öldürüldüğünü ortaya koyuyor.

Meksika'da askeri gözaltıda cinayet görüntüleri

Meksika Savunma Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, yetkililerin görüntünün güvenilirliğini ve suçun işlenip işlenmediğini soruşturacağı belirtildi.

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