Meksika'da çeteler çatıştı: 12 ölü

Emniyet yetkilileri, Tamaulipas eyaletinin Reynosa kentinde iki çete arasında çıkan çatışmada 5 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Aynı kentte Salı günü çıkan başka bir çatışmada da 7 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran yetkililer, ölü sayısının 12'yi bulduğunu belirtti.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada, emniyet yetkililerinin otobüs ve kamyonların içindeki bölmelerde saklanan ve ABD'ye kaçırılması planlanan uyuşturucuyu ele geçirdiği, olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Uyuşturucu karteli Gulf'un Reynosa kenti lideri Julian Loisa Salinas'ın 23 Nisan'da öldürülmesinin ardından bölgede uyuşturucu çeteleri arasındaki şiddet artmıştı.

ABD'nin Texas eyaletiyle sınır komşusu olan Tamaulipas, uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı şiddet olaylarına sık sık sahne oluyor.