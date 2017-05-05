taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.928
USD
3,5462
EURO
3,8977
ALTIN
140,04
PETR
49,1100

Meksika'da çeteler çatıştı: 12 ölü

Meksika'da uyuşturucu çeteleri arasında çıkan çatışmalarda son 4 günde 12 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

05.05.2017 - 21:17
  1. Haberler
  2. Dünya

Meksika'da çeteler çatıştı: 12 ölü

Emniyet yetkilileri, Tamaulipas eyaletinin Reynosa kentinde iki çete arasında çıkan çatışmada 5 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Aynı kentte Salı günü çıkan başka bir çatışmada da 7 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran yetkililer, ölü sayısının 12'yi bulduğunu belirtti.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada, emniyet yetkililerinin otobüs ve kamyonların içindeki bölmelerde saklanan ve ABD'ye kaçırılması planlanan uyuşturucuyu ele geçirdiği, olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Meksika'da çeteler çatıştı: 12 ölü

Uyuşturucu karteli Gulf'un Reynosa kenti lideri Julian Loisa Salinas'ın 23 Nisan'da öldürülmesinin ardından bölgede uyuşturucu çeteleri arasındaki şiddet artmıştı.

ABD'nin Texas eyaletiyle sınır komşusu olan Tamaulipas, uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı şiddet olaylarına sık sık sahne oluyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FETÖ elebaşı Gülen yine beddua etti

FETÖ elebaşı Gülen yine beddua etti

521
Başbakan'dan Abdullah Gül açıklaması

Başbakan'dan Abdullah Gül açıklaması

54
Kadir Topbaş damadı hakkında konuştu

Kadir Topbaş damadı hakkında konuştu

455
Kılıçdaroğlu'na tek adamsın eleştirisi

Kılıçdaroğlu'na tek adamsın eleştirisi

113
Kabe'deki kavga kamerada

Kabe'deki kavga kamerada

434
Bilal Erdoğan ve Hamza Yerlikaya mas güreşi yaptı

Bilal Erdoğan ve Hamza Yerlikaya mas güreşi yaptı

124
Ömer Faruk Kavurmacı'nın tahliye gerekçesi

Ömer Faruk Kavurmacı'nın tahliye gerekçesi

580
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM