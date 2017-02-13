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Meksika'da Donald Trump karşıtı gösteri

Meksika'da on binlerce kişi, ABD Başkanı Trump karşıtı gösteriler düzenledi.

13.02.2017 - 10:32
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Meksika'da 20 farklı kentte ellerinde Meksika bayraklarıyla yürüyen göstericiler, ABD Başkanı Donald Trump'tan Meksika halkına saygı göstermesini istedi ve "Meksika asla mağlup edilemez", "Defol git Trump" sloganları attı.

DUVAR ÖRME VE GÖÇMEN KARŞITI PROJELERİ

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto'ya ABD'nin yeni yönetimine karşı haklarını koruması çağrısında bulunan göstericiler, Trump'ın sınıra duvar örme ve göçmenleri sınır dışı etme projelerini protesto etti.

Meksika'da Donald Trump karşıtı gösteri

Göstericilerden avukat Emiliano Montes de Oca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Donald Trump'ın sınıra duvar örme fikrini protesto etmek ve ABD'de çalışan Meksika halkını desteklemek için buradayız." ifadelerini kullandı.

Meksika'da Donald Trump karşıtı gösteri

Göstericilerden Lydia Segovia da "Devlet Başkanı Pena Nieto, Trump'tan sözünü esirgemez. Bu yüzden bugün buradayız ve Trump'ın ırkçı politikalarını kınıyoruz." dedi.

Herhangi bir siyasi parti tarafından yönlendirilmeyen ve 80 sivil toplum örgütü tarafından düzenlenen gösteriler olaysız sona erdi.

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