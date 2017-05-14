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Meksika'da gazetecileri soydular

Meksika'nın güneyindeki Guerrero eyaletinde bir grup gazeteci çete üyelerinin silahlı soygununa uğradı.

14.05.2017 - 23:39
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Meksika'da gazetecileri soydular

Meksika Federal Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, bir güvenlik operasyonunu izlemek için San Miguel Totolapan şehrine giden 7 kişilik gazeteci grubu Ciudad Altamirano ve Iguala karayolu üzerinde silahlı yaklaşık 100 kişi tarafından durduruldu.

KAMERALARINA EL KOYDULAR

Gazetecilerin kameralarına, fotoğraf makinelerine ve bazı kişisel eşyalarına el koyan silahlı kişiler basın mensuplarının seyahat ettiği iki SUV araçtan da birini alarak bölgeden uzaklaştı.

Bölgede faaliyet gösteren uyuşturucu kartelinin üyeleri olduğu tahmin edilen kişilerin gazetecileri öldürmekle ve araçlarını yakmakla tehdit ettiği aktarıldı.
Meksika gazeteciler açısından dünyanın tehlikeli ülkelerinden biri. Gazetecileri Koruma Komitesine göre ülkede 1992 yılından bu yana en az 40 gazeteci görev yaparken hayatını kaybetti.

Guerrero eyaleti son yıllarda uyuşturucu çetelerinin sebep olduğu şiddet olaylarının yoğun olarak yaşandığı bir bölge haline gelmişti.

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