Melania Trump eşini uyardı

Amerika Birleşik Devletleri’nin başkenti Washington’da, her sene Paskalya bayramı çerçevesinde Beyaz Saray’da düzenlenen tören bu sene Trump ailesiyle gerçekleşti.

ÇOCUKLARLA BİRLİKTE YUMURTA YUVARLADI

Yeni Başkan Donald Trump eşi Melania ile birlikte, geleneksel etkinlik dolayısıyla binlerce çocuğu Beyaz Saray’da ağırladı ve çocuklarla birlikte yumurta yuvarladı.

Donald Trump'a eşinden ulusal marş uyarısı İZLE

MELANİA TRUMP UYARDI

Tören başlamadan önce balkondan selam veren ABD Başkanı Trump ve ailesi, daha sonra ABD'nin ulusal marşını seslendirdi. Ancak ulusal marş sırasında elini kalbinin üstüne götürmeyi unutan ABD Başkanı Trump'ı eşi uyardı.