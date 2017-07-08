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Melania Trump Putin'le sohbet etti

ABD Başkanı'nın eşi Melania Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'le uzun uzun konuştu.

08.07.2017 - 09:00
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G20 Zirvesi'nde Cuma Günü bir konser ardından da bir yemek programı düzenlendi. Bu yemek programına bütün liderler eşleriyle katıldı.

Melania Trump Putin'le sohbet etti

MELANİA TRUMP EŞİNDEN UZAKTA OTURDU

Geceye ABD Başkanı Trump da eşiyle birlikte katıldı. Ancak Melania Trump ile farklı yerlerde oturması dikkatlerden kaçmadı.

Melania Trump Putin'le sohbet etti

MELANİA VE PUTİN UZUN UZUN SOHBET ETTİ

Melania Trump, gece boyunca Rusya Devlet Başkanı Putin'in yanındaydı ve birlikte uzun uzun sohbet ettiler.

ARALARINDA ALMANCA KONUŞTULAR

Yanlarında bulunan tercüman da onlara yardımcı olsa da ikilinin aralarında Almanca konuştuğu söyleniyor.

Melania Trump Putin'le sohbet etti

PUTİN HAYRAN KALDI

İkili öğlen saatlerinde ise G20 Zirvesi için eşi vasıtasıyla bir araya gelmişti. O ilk karşılaşmada Putin'in hayran bakışları bütün ilgiyi toplamıştı.

Melania Trump Putin'le sohbet etti

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