Melania Trump'ı Ralph Lauren giydirdi

ABD'nin 45'inci başkanı seçilen Donald Trump, görkemli bir törenle başkanlık görevini Barack Obama'dan devraldı.

YENİ FİRST LADY

ABD Başkanı olarak son kez konuk ağırlayan Barack Obama ve Michelle Obama, görevi devralmak üzere Beyaz Saraya gelen Donald Trump ve yeni First Lady Melania Trump'ı sıcak karşıladı.

DİKKATLER ÜZERİNDEYDİ

Melania Trump eşi Donald Trump'ın yemin töreni için seçtiği kıyafetle tüm gözleri üzerine toplamayı başardı.

ABD'nin yeni First Lady'sı Ralph Lauren imzalı bebek mavisi bir elbiseyle törende yerini aldı. Melania Trump, kıyafetini, aynı tonlardaki stilettoları ve eldivenleriyle kombinledi.

46 yaşındaki Melania Trump, sade bir saç ve makyajla kıyafetini bütünledi.

Büyük gün için favori tasarımcısı Ralph Lauren'i seçen Melania'nın bu kombini moda otoritelerinden de geçer not aldı.