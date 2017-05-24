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Melania, Trump'ın elini yine havada bıraktı

Melania Trump, eşinin elini tutmak istediği anda elini çekerek saçını düzeltti ve elini tutmadan uçaktan indi.

24.05.2017 - 02:21
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Melania, Trump'ın elini yine havada bıraktı

Melania, Trump'ın elini yine havada bıraktı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, çıktığı ilk yurtdışı gezisinin üçüncü ayağında, Vatikan ve İtalya'da resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Roma'ya geldi.

Melania, Trump'ın elini yine havada bıraktı VİDEO

Donald Trump ve eşi First Lady Melania Trump’ı, İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, havaalanında karşıladı. İsrail'deki karşılama töreninde Başkan Trump'ın elini sert bir şekilde itmesiyle dikkat çeken First Lady Melania Trump uçaktan inerken yine Başkan Trump'ın elini havada bıraktı.

BU KEZ SAÇINI DÜZELTTİ

Melania Trump, eşinin elini tutmak istediği anda elini çekerek saçını düzeltti ve elini tutmadan uçaktan indi.

Melania, Trump'ın elini yine havada bıraktı

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