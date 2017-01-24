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Melbourne’de evsizler sokaklara geri döndü

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'ndan önce belediye ekipleri ve polis tarafından uzaklaştırılan evsizler, Melbourne sokaklarına geri döndü.

24.01.2017 - 12:16
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Melbourne'deki sokaklarda yaşayan evsizler, 16 Ocak'ta başlayan Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na bir hafta kala belediye ekipleri ve polisin düzenlediği operasyonla yaşadıkları sokaklardan uzaklaştırılmıştı.

Melbourne’de evsizler sokaklara geri döndü

Kalacak yerleri olmayan evsizler, operasyondan bir süre sonra yaşadıkları mekanlara geri döndü.

BELEDİYE VE POLİS ÇÖZÜM ARIYOR

Melbourne'de sokaklarda uyumak yasalara aykırı değil ancak kamuya açık mekanlarda kamp kurup konaklamak yasa dışı.

Sokaklarda kamp kurmadıklarını, kalacak yerleri olmadığından geceleri dışarıda uyumak zorunda olduklarını savunan evsizlere, bu konuda yetkiye sahip olmayan polis müdahale edemiyor.

Melbourne Belediyesi sokaklarda yaşamayı düzenleyecek yeni yasaları kısa süre içinde belediye meclisine sunacağını açıklamıştı.

Melbourne’de evsizler sokaklara geri döndü

Melbourne’de evsizler sokaklara geri döndü

Melbourne’de evsizler sokaklara geri döndü

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