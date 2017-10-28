Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi üzerine istifasını açıkladı.

Gökçek, "Yorgun olduğum için değil, sadece ve sadece Recep Tayyip Erdoğan'ın talebini yerine getiriyorum" dedi.

"ERDOĞAN'IN TALEBİNİ YERİNE GETİRİYORUM"

"Bizler bu umudu inşa ederken o gün liderimiz benim belediye başkanlığı yaparak katkı sağlamam gerektiğini düşündü. Bugün ise istifa ederek katkı sağlamam gerektiğini düşünüyor. Ben istifa etmeyerek partim için oy kaybına yol açarsam inandığım umutlara haksızlık ederim diye düşünüyorum. Yorgun olduğum için değil, başarısız olduğmu düşündüğüm için değil sadece ve sadece Recep Tayyip Erdoğan'ın talebini yerine getiriyorum."

Melih Gökçek istifa etti VİDEO