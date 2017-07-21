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Melih Gökçek'in depremle ilgili şüpheleri var

Muğla açıklarında meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem, Bodrum'u olumsuz etkiledi.

21.07.2017 - 12:33
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda depremin suni olabileceğine dikkat çekti:

"CİDDİ ŞÜPHELERİM VAR, SUNİ OLABİLİR"

"Bakınız Ege'de yine deprem oldu. Yüzde 100 benim dediğim doğrudur demiyorum ama çok ciddi şüphelerim var. Çok iyi araştırılmalı. Bu tip depremler suni depremler olabilir, bu teknoloji dünyada var.

"DEPREM ANINDA FRANSIZ SİSMİK ARAŞTIRMA GEMİSİ EGE'DEYDİ"

Deprem anında Fransız bayraklı TRTHYHS2 sismik araştırma gemisi Ege'deydi. Yabancı sismik araştırma gemilerinin özellikle Marmara'da araştırma yapmasına kesinlikle müsade edilmemeli. Araştırma yapılacaksa Türk sismik gemileri araştırma yapmalı. Yeterli donanıma sahip değilsek, eksiklik giderilmeli"

GÖKÇEK'İN TWEETLERİ;

Melih Gökçek'in depremle ilgili şüpheleri var

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