Melike Kuvvet'in itibarı cenazesinde iade edildi

İran’da düşen özel uçakta hayatını kaybeden kaptan pilot Melike Kuvvet’in cenazesi, dün memleketi Konya’da toprağa verildi.
PİLOT TULUMU TABUTUN ÜZERİNE SERİLDİ
Kuvvet’in naaşı, Üçler Mezarlığı gasilhanesinden alınarak Hacıveyis Camisi’ne getirildi. Türk bayrağına sarılı tabuta, mayıs ayında Türk Silahlı Kuvvetlerine dönmesi beklenen Kuvvet’in giyeceği pilot tulumu serildi.
Kaptan pilot Melike Kuvvet’in naaşı, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı’nda toprağa verildi.
İADE-İ İTİBAR
Melike Kuvvet, FETÖ'nün kirli kumpasıyla "Pavyonda şarkı söylüyor" iftirasıyla TSK'dan atılmış, daha sonra aklanmıştı.
Uçak kazasından sonra dün Konya'daki cenaze töreninde TSK, kadın pilota sahip çıktı. Tabutunun üzerine Türk bayrağı ve orduya dönüşte giyeceği binbaşı rütbeli pilot tulumu örtüldü. Cenaze boyunca hava kuvvetleri subayları tabutu başında nöbet tuttu.