Melike Kuvvet'in itibarı cenazesinde iade edildi

Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, 15 Temmuz'da darbe girişiminin başarılı olması halinde Suriye'de yuvalanmış 35 bin teröristin Türkiye'ye geçeceğini söyledi.

'35 bin terörist, o tünellerden Türkiye'ye girecekti'

Uçuş için hazırlık yapan kabin memurlarından biri acil çıkış kapısının olduğu yerden aşağı düşerek yere çakıldı.

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Hayvanların 'yuvasını yapan' adam: O canlar bize emanet

Malatya'da yaşayan 70 yaşındaki emekli esnaf Kenan Durgun, yaklaşık 30 yıldır kuşlar ile kedi ve köpekler için yuva yapıyor.