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Memura yüzde 3,17 zam yapılacak
Mayıs ayı enflasyon oranlarının açıklanmasından sonra memurların alacağı zam belli oldu.
05.06.2017 - 12:07
Haberler
Ekonomi
Yılın ilk 5 ayı için yüzde 3,17'lik enflasyon farkı oluştu.
AYRINTILAR GELECEK..
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