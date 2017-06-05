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Memura yüzde 3,17 zam yapılacak

Mayıs ayı enflasyon oranlarının açıklanmasından sonra memurların alacağı zam belli oldu.

05.06.2017 - 12:07
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  2. Ekonomi

Memura yüzde 3,17 zam yapılacak

Yılın ilk 5 ayı için yüzde 3,17'lik enflasyon farkı oluştu.

AYRINTILAR GELECEK..

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