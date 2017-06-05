1 Memura yüzde 3,17 zam yapılacak Mayıs ayı enflasyon oranlarının açıklanmasından sonra memurların alacağı zam belli oldu.

2 Semih Şentürk ile Nevzat Aydın kapıştı Göztepe'nin Süper Lig'e çıkmasının ardından Trabzonsporlu yönetici Nevzat Aydın, Semih Şentürk'e sosyal medyadan göndermede bulundu.

3 Selçuk Yöntem Murat Yıldırım'a rakip olacak 'Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuk görevini Murat Yıldırım'a devreden Selçuk Yöntem, yeni bir yarışma formatıyla ekranlara geri dönüyor.

4 Jandarma'da FETÖ operasyonu: 35 gözaltı Ankara merkezli 20 ilde yapılan operasyonda 16 subay ve 19 astsubay olmak üzere 35 muvazzaf Jandarma personeli gözaltına alındı.

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6 Londra Köprüsü'nde barikat kuruldu 3 ayda 3. kez terör saldırısıyla karşı karşıya kalan İngilizler, güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardı.