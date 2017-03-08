Menbiç'teki kim kime düşman

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Bab'ın terör örgütü DEAŞ'tan alınmasından sonra "Bundan sonraki hedef Menbiç ve Rakka" açıklamasını yapmıştı.

ABD ve Rusya'nın planları arasında yer alan Menbiç için bölgedeki aktörler çıkarları doğrultusunda planlar yapıyor.

KİM; KİMLE DOST, KİMİNLE SAVAŞIYOR

Bölgedeki aktörlerin son durumunu gösteren bir grafik hazırlandı. Grafikte; kimin kiminle savaş halinde olduğu, desteklediği, hasım olduğu ve yakınlaşma içerisinde olduğu gösterildi.

NEDEN MENBİÇ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen operasyonların; DEAŞ, PKK ve YPG terör örgütlerinin tehdit olmaktan çıkana kadar devam edecek

Bu nedenle Türkiye, YPG'nin uzaklaştırılması için Menbiç'e operasyon başlatmayı planlıyor.