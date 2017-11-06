Menkul kıymetleştirilme konut alımını hızlandırabilir

Çalışmaları devam eden mortgage kredilerinin menkul kıymetleştirilmesiyle 15 yıl gibi uzun vadeli, düşük faizli konut kredisi temin edilmesi ve konuta ihtiyaç duyan orta ve alt gelir gruplarının konut alımının hızlanması bekleniyor.

Sur Yapı Yönetim Kurulu ve Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, mortgage ya da konut kredilerinin menkul kıymetleştirilmesi ile gayrimenkullerin, menkul piyasalardan elde edilecek fonlar aracılığıyla likit hale getirileceğini aktararak, "Böylelikle konut sektörü finanse edilebiliyor. Piyasa sistemine dayalı olarak kurulmuş ve çalışmakta olan modern, kurumsal yeni bir finansman yönteminin kurulması sağlanabilir." diye konuştu.

"FİNANS PİYASALARIMIZ YENİLİKÇİ ÜRÜNLERE ADAPTE OLABİLECEK KAPASİTEDE"

Elmas, bu sistemin halihazırda ABD, Kanada ve Avustralya gibi gelişmiş ülkelerde uygulandığını kaydederek, "Bu ülkelerde, ipotek kredilerine dayanarak yapılan menkul kıymetleştirme, ülkemizde de yapılacak birtakım hukuki, vergisel düzenleme ve teşviklerle uygulanabilir. Bu sayede Türkiye'nin imkanlarını daha iyi değerlendirmiş oluruz. Düzenleme ile gayrimenkulleri teminat gösterme dışında bir finansman aracı olarak kullanma imkanı elde edilebilir. Yatırımların finansmanında yeni bir kolaylık getirilmiş olur. Dünyadaki örneklere baktığımızda ABD'de menkul kıymetleştirme ilk uygulanmaya başlandığı andan itibaren kamu tarafından desteklendi. Ülkemizde ne yazık ki bu zamana kadar gayrimenkul sadece teminat olarak kullanıldı. Halbuki gelişmiş finans piyasalarımız bu gibi yenilikçi ürünlere hemen adapte olabilecek kapasitededir."

"VADELERİN UZAMASIYLA KONUT ALIMI ARTACAK"

Uygulamanın avantajlarına da değinen Elmas, "Menkul kıymetleştirilme sonucunda, asgari 15 yıl gibi uzun vadeli, düşük oranlı faiz hadlerinden konut kredisi temin edilmesi sağlanacak. Vadelerin uzaması ile konuta ihtiyaç duyan orta ve alt gelir gruplarının konut alımı hızlanacak." bilgisini verdi.

Elmas, gayrimenkul finansmanında önem arz eden ikinci hususun ise gayrimenkullere hareket yeteneği kazandırılması olduğunu dile getirerek, "Bir nevi gayrimenkullerin likit hale getirilmesi sağlanacak. Gayrimenkul sektörünün fon ihtiyacının karşılanmasında banka mevduatına alternatif uzun vadeli kaynak temini sağlanacak." yorumunu yaptı.

"UYGUN SİSTEM GELİŞTİRİLİRSE TALEP GÖRECEK"

Uygulamanın başka yatırım alanlarından da talep göreceği için farklı sektörlere hareket getireceğine dikkati çeken Elmas, "Toplam yaratacağı değere baktığımızda ekonomimiz için yeni bir hareket alanı açılacak. Gayrimenkul sektörünün en çok ihtiyaç duyduğu konuda, finansal çeşitliliğin ve derinliğin artırılması konusunda yeni bir bakış açısı getirmiş olacak. Uygulama, konut alıcısı için ise daha kolay konut edinim imkanı sunacak. Sektör olarak beklentimiz ise kamunun bu düzenleme içerisinde aktif rol almasıdır. ABD'de menkul kıymetleştirme ilk uygulamaya başladığı andan itibaren kamu tarafından yoğun bir şekilde desteklendiğini görüyoruz. Bizde de kamu bu şekilde bir rol sahibi olmalı. Uygun bir sistem geliştirilmesi durumunda talep göreceğini düşünüyoruz."