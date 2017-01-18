Meral Akşener ne yapıyor diye merak ediyorduk

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'a verdiği röportajda, MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, Devlet Bahçeli'nin "Verin Meral Akşener'i, alın Başkanlığı" diye pazarlık yaptığını ileri sürerek, güldüren bir komplo teoriye imza attı.

İşte o röportajdan bazı kısımlar,

FETÖ İLE BAĞLANTINIZ VAR MI SORUSU

- Sabahattin Bey bırakın beraber fotoğraflarımızın olması, telefonlarımı geriye doğru incelesinler. Görüştüğümü kanıtlasınlar, o dakika bedelini öderim... Bunlar yazdığınız gibi şahsıma yapılan itibar suikastı.

- Kim var bu suikastın arkasında?

- MHP’de ülkücü delegenin iradesini gasp edenler var.

- Yani Devlet Bahçeli mi?

- Evet o... Bahçeli her yerde, Adil Öksüz’ün beni eşi ile beraber ziyaret ettiğini söylüyor!

VERİN MERAL’İ, ALIN BAŞKANLĞI

- Başka şeyler de söylüyor ya da yapıyor mu?

- Kesin bilgi olarak söylüyorum. Devlet Bahçeli ‘Verin Meral Akşener’i, alın Başkanlığı’ diyerek pazarlık yapmış!

- Yargının MHP kurultayına hukuk dışı müdahale etmesini kast ediyorsunuz!

- Sadece o değil, çok şey var!

- Mesela neler?

- Devlet Bahçeli benim tutuklanmam için bile pazarlık yapmış!

- Sayın Akşener bu dehşet bir şey!..

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