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Meral Akşener'den iddialı referandum tahmini

CHP ve HDP gibi "hayır" için çalışmaya başlayan Meral Akşener, sandıktan yüzde 56 oranında "hayır" çıkacağını söyledi.

11.02.2017 - 14:14
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Meral Akşener'den iddialı referandum tahmini

Tekirdağ'da bir restoranda vatandaşlarla bir araya gelen Meral Akşener, anayasa değişikliği referandumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

MHP'den ihraç edildikten sonra CHP ve HDP'nin yanında yer alarak "hayır" için çalışmaya başlayan Akşener, "hayır" oylarının önde olduğunu söyledi.

Meral Akşener'den iddialı referandum tahmini VİDEO

"YALANI OLMAYAN BİR İNSANIM"

Meral Akşener, şöyle konuştu; "Yalanı abartısı olamayan bir insanım. Size rakam vererek söylüyorum. Yüzde 56 hayır, yüzde 37 evet gibi bir sonuç çıkıyor. Bundan dolayı özellikle Trakya’da çok büyük bir baskıyla karşılaşabilirsiniz""

Meral Akşener'den iddialı referandum tahmini

Meral Akşener'den iddialı referandum tahmini

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