Meral Akşener'i istifaya sürükleyen kriz

Meral Akşener'in İyi Parti macerası kısa sürdü.

24 Haziran seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında büyük bir hezimet yaşayan Akşener, partisinden istifa etti.

Meral Akşener'i istifaya sürükleyen krizin perde arkası aralandı.

MERAL AKŞENER'E MADAM DEDİ

Bursa 3. sıra adayı Adnan İslamoğlu "Yola çıktık, yarı yolda bıraktın… madam, sen seçim kaybetmedin, sana olan inanma duygusunu yok ettin." şeklinde bir tweet attı.

Bu tweet'i gören Akşener fazlasıyla kızdı ve kurmaylarına bu mesajı okuyarak sert ifadeler kullandı.

"MADAM KİME DENİR..."

Meral Akşener, sinirli bir şekilde "Kültürümüzde ‘madam’ diye kime denir herkes bilir; genelev patronuna denir. Siz beni yalnız bıraktınız, bana bu hadsizliği yapana haddini bildirmediniz, hiçbiriniz cevabını vermediniz…" diye konuştu.

"HEPSİNİ ÜSTLENİYORUM, İSTİFA EDİYORUM"

Milletvekili adayları ve bazı isimlerin listelerdeki yerini beğenmemeleri nedeniyle de eleştirilen Meral Akşener, hakkında söylenenleri toparlayarak şunları söyledi: "Lider olarak teşkilatların başarısızlığının da ittifakın da milletvekili sıralamasındaki hatanın da sorumlusu benim, hepsini üstleniyorum ve istifa ediyorum…"

Meral Akşener, böylelikle Türk siyasi tarihine gömülen son isim oldu.

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