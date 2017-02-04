Meral Akşener'in referandum ütopyası

Meral Akşener, Yalova'da kendisini destekleyenler tarafından, Raif Dinçkök Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen 'Milli iradenin önemi' toplantısında konuştu.

Yalova’ya hayırlı iş için geldiğini belirten ve nisan ayında yapılacak referanduma değinen Akşener, şunları söyledi:

Anayasa değişikliğinin yanlışlığı millet ile paylaşmaya devam edeceklerini ifade eden Akşener, "Biz bu referandumda 'hayır' diyeceğiz ve hayırlı bir iş yapmış olacağız. Hanımefendilere sesleniyorum. Ellerimize kınalarımızı yakacağız, yola düşeceğiz. Kınalı ellerimizle İstiklal Savaşı'nda nasıl bir tavır koyduysak, milli mücadelede nasıl bir tavır koyduysak, aynı tavrı sergileyeceğiz.

"İNANCIM TAM"

Bu anayasaya 'hayır' denilmesini sağlayacağız. Benim inancım tamdır. Bütün araştırmalar yüzde 59-56-57 gibi rakamlarla hayır şeklinde. Bir anayasa değişikliği yapılabilirdi ama toplumun tüm kesimleriyle konuşulması gerekirdi" dedi.





" İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİM DEMOKRASİ DARAĞACINDAN GELDİM"

Konuşmasında, kendisi hakkındaki eleştirilere tepki gösteren Meral Akşener, “24 saat her birimize söven nöbetçi yazar kılıklı, troller oluştu. Ama iğnenin deliğinden geçmiş, demokrasi mücadelesinde darağacından çıkmış gelmiş, bu hazırunu korkutabilirler mi? Hayır, hayır, hayır" dedi.











