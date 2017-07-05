Merkel ile Erdoğan G20'de görüşecek

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada Erdoğan'ın, 7-8 Temmuz'da Hamburg'ta düzenlenecek 12. G20 Liderler Zirvesi'ne katılacağı bildirildi.

G20 ZİRVESİNİN ÖNEMİ

Açıklamada, G20 Zirvesi'nin, küresel gündemin başlıca konuları arasında yer alan güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı büyüme hedefine yönelik çalışmaların gözden geçirilmesi için önemli bir fırsat niteliği taşıdığı kaydedildi.

KÜRESEL GÜNDEM GÖRÜŞÜLECEK

Uluslararası ticaret, kalkınma, istihdam, sağlık, dijitalleşmenin ekonomik ve sosyal etkileri, iklim değişikliği, terörle mücadele ve mülteci krizi gibi konuların da ele alınacak olmasının zirvenin önemini arttırdığı belirtilen açıklamada, zirvenin, küresel gündem ve G20'nin rolüne ilişkin Türkiye'nin görüşlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından liderlerle paylaşılmasına da imkan sağlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, Erdoğan'ın zirve dolayısıyla bazı liderler ve uluslararası kuruluşların yetkilileri ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesinin planlandığı da aktarıldı.

MERKEL VE ERDOĞAN'DAN G20'DE İKİLİ GÖRÜŞME

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sözcüsü, Cuma günü Hamburg'da başlayacak olan G20 zirvesinde Merkel ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında ikili bir görüşme yapılacağını açıkladı.

ALMANYA'YA NOTA VERİLMİŞTİ

Almanya ile Türkiye arasında ilişkiler aylarda gergin bir dönemden geçiyor. Türkiye, dün Almanya başbakanlığının önünde düzenlenen bir eylemde Erdoğan'ın diktatör olarak nitelendirilmesi nedeniyle Almanya'ya nota vermişti.

Sözcü aynı zamanda Merkel'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna meselesini de görüşeceğini belirtti.