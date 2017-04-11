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Merkel ile Trump Suriye ve K.Kore'yi görüştü

Merkel ile Trump yaptıkları telefon görüşmesinde Suriye'deki kimyasal saldırıyı ve Kuzey Kore'yi konuştular.

11.04.2017 - 11:50
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merkel

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptı.

SURİYE VE K.KORE KONUŞULDU

Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı açıklamada, iki liderin Suriye'deki kimyasal saldırıyı ve Kuzey Kore'nin nükleer programını ele aldığını ifade etti.

Açıklamaya göre, Merkel görüşmede, Suriye'deki kimyasal saldırıdan sonra ABD'nin tepkisini makul bulunduğunu ancak siyasi sürecin BM çatısı altında yürütülmesi için her şeyin yapılması gerektiğini dile getirdi.

Açıklamada, Suriye'de siyasi geçiş sürecinin yönetilmesinde Rusya ile iş birliğinin önemli olduğuna işaret edilerek hedefin Esedsiz barışçıl ve istikrarlı bir Suriye olduğu vurgulandı.



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