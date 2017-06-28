Merkel'den eşcinsel evlilik sinyali

Almanya'da seçim öncesi başlayan eşcinsel evlilik tartışmalarında Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel tutumunu değiştirdi.

"ZORLAMA YAPMAYACAĞIM"

Merkel, Berlin'de katıldığı Brigitte adlı derginin toplantısında "konuyla ilgili tartışmaların vicdani zeminde yürütülmesinden yana olduğunu" ve gay ve lezbiyen evliliğinin yasallaştırılmasına yönelik karar alınması için vekillerine zorlama yapmayacağını belirten Almanya Başbakanı, "eşcinsel çiftlerin de heteroseksüel çiftlerle aynı değerlere bağlılık duyabileceklerini." söyledi.

Daha önceki seçimlerde, Yeşiller, Sosyal Demokrat Parti ve Hür Demokrat Parti, eşcinsel evliliğe imkan sağlanabilmesini (seçimler sonrasındaki) koalisyon görüşmelerinin ön şartı olarak sunuyordu. Ama bir gecede Merkel’in birkaç sözüyle konu kapanmıştı.