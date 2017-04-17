Merkel'den referandum sonrası ilk açıklama

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'le birlikte açıklama yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya hükümetinin Türkiye'de resmi olmayan referandum sonuçlarını dikkate aldığını belirterek şunları söyledi:

"ALMAN HÜKÜMETİ TÜRK HALKININ KARAR VERME HAKKINA SAYGI DUYUYOR"

"Türk halkına, Türkiye'nin anayasasına karar vermeleri için oy verme çağrısı yapıldı. Alman hükümeti resmi olmayan sonuçları dikkate alıyor ve Türk halkının kendi anayasal düzenine karar verme hakkına saygı duyuyor.

"SONUÇ, TÜRK HALKININ NE KADAR BÖLÜNMÜŞ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Yakın referandum sonuçları Türk halkının ne kadar bölünmüş olduğunu gösteriyor ve bu da Türk hükümeti ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için büyük bir sorumluluk anlamına geliyor"

SAYGILI DİYALOG ÇAĞRISINDA BULUNDU

Merkel, sözlerini 'saygılı diyalog' çağrısında bulunarak sürdürdü: "Alman hükümeti, bu çetin kampanya sürecinin ardından, Türk hükümetinden ülkedeki tüm siyasi partiler ve sosyal güçlerle saygılı bir diyalog arayışında olmasını bekliyor.

