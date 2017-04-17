taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.822
USD
3,6650
EURO
3,8957
ALTIN
151,97
PETR
55,4000

Merkel'den referandum sonrası ilk açıklama

Almanya Başbakanı Merkel, "Sonuç Türk halkının ne kadar bölündüğünü göstermiş oluyor" dedi.

17.04.2017 - 11:57
  1. Haberler
  2. Dünya

Merkel'den referandum sonrası ilk açıklama

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'le birlikte açıklama yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya hükümetinin Türkiye'de resmi olmayan referandum sonuçlarını dikkate aldığını belirterek şunları söyledi:

"ALMAN HÜKÜMETİ TÜRK HALKININ KARAR VERME HAKKINA SAYGI DUYUYOR"

"Türk halkına, Türkiye'nin anayasasına karar vermeleri için oy verme çağrısı yapıldı. Alman hükümeti resmi olmayan sonuçları dikkate alıyor ve Türk halkının kendi anayasal düzenine karar verme hakkına saygı duyuyor.

"SONUÇ, TÜRK HALKININ NE KADAR BÖLÜNMÜŞ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Yakın referandum sonuçları Türk halkının ne kadar bölünmüş olduğunu gösteriyor ve bu da Türk hükümeti ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için büyük bir sorumluluk anlamına geliyor"

SAYGILI DİYALOG ÇAĞRISINDA BULUNDU

Merkel, sözlerini 'saygılı diyalog' çağrısında bulunarak sürdürdü: "Alman hükümeti, bu çetin kampanya sürecinin ardından, Türk hükümetinden ülkedeki tüm siyasi partiler ve sosyal güçlerle saygılı bir diyalog arayışında olmasını bekliyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Meral Akşener 'hayır' oylarını yüzde 52 olarak açıkladı

Meral Akşener 'hayır' oylarını yüzde 52 olarak açıkladı

334
Referandum sonrası hemen yürürlüğe girecek 3 değişiklik

Referandum sonrası hemen yürürlüğe girecek 3 değişiklik

119
CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna aday isimler

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna aday isimler

231
Hollanda'da referandum kutlaması

Hollanda'da referandum kutlaması

131
Yurt dışı oylarında EVET rekoru

Yurt dışı oylarında EVET rekoru

85
Aysun Kayacı ruhu geri döndü: Çobanın oyu niye sayılır

Aysun Kayacı ruhu geri döndü: Çobanın oyu niye sayılır

451
HDP'nin kalelerinde 'evet' oyları arttı

HDP'nin kalelerinde 'evet' oyları arttı

144
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM