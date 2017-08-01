Merkel'in yaptırım talebine AB'den olumsuz cevap

AB Komisyonu'nun günlük basın toplantısında, Almanya'nın Türkiye'yle Gümrük Birliği'nin güncelleştirilmesi çalışmalarının askıya alınması ve Türkiye'ye katılım öncesi fonların dondurulmasını istediğine ilişkin iddialar gündeme geldi.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİ GEREKLİ

Sözcü Carlos Martin Ruiz De Gordejuela AB'nin Türkiye'yle ilişkisinin devam etmesinin son gelişmeler çerçevesinde gerekli olduğunu, katılım fonlarıyla reformlar, temel haklar, hukukun üstünlüğü gibi alanlara odaklanıldığını söyledi.

Gordejuela, Türkiye ile işbirliğinin AB'nin çıkarlarına uygun olduğunu kaydetti. Gordejuela, "Finansmanı durdurmaya ilişkin her türlü karar, Türkiye ile ilişkilere yönelik genel yaklaşımımız ve Türkiye'deki AB'li lehtarlar için muhtemel sonuçlar göz önünde bulundurularak alınmalı. Avrupa Komisyonu, son gelişmeler ışığında Türkiye ile işbirliğinin gerekli olduğunu düşünüyor" dedi.

"MALİ YARDIMLARI KESİN"

Türkiye'ye verilen katılım öncesi yardımların da gündeme getirildiği mektupta, demokrasi ve hukukun desteklemesinin hedef alınması talep edilirken, "İhtiyaç duyulduğu takdirde Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'ye mali yardımı durdurmayı gündemine alması gerektiği" savunuldu.