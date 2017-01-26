taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
83.539
USD
3,8472
EURO
4,1301
ALTIN
147,44
PETR
55,3100

Merkez Bankası rezervleri düştü

TC Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 2 milyar 996 milyon dolar azalışla 107 milyar 563 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

26.01.2017 - 14:51
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri düştü

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 20 Ocak ile biten haftada Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 996 milyon dolar azalarak 92 milyar 296 milyon dolara geriledi.

Brüt döviz rezervleri bir önceki hafta 95 milyar 292 milyon dolar seviyesindeydi.

2 MİLYAR 996 MİLYON DOLAR DÜŞTÜ

Bu dönemde altın rezervleri önceki haftaya kıyasla değişmeyerek 15 milyar 267 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Böylece, Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya göre 2 milyar 996 milyon dolar düşüşle 107 milyar 563 milyon dolar oldu.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar) :

Merkez Bankası rezervleri düştü

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Caner Erkin'den Asena Atalay'a çok sert cevap

Caner Erkin'den Asena Atalay'a çok sert cevap

307
Referandum tercihleri araştırması

Referandum tercihleri araştırması

332
Rusya'dan Trump'a yanıt

Rusya'dan Trump'a yanıt

64
Kılıçdaroğlu'ndan referandum tahmini

Kılıçdaroğlu'ndan referandum tahmini

839
Erbil'in 'Hipster' Kürtleri

Erbil'in 'Hipster' Kürtleri

179
Almanya'da Cem Özdemir'e tepki gösteren Türk taksici

Almanya'da Cem Özdemir'e tepki gösteren Türk taksici

178
Rıdvan Dilmen tepkilere cevap verdi

Rıdvan Dilmen tepkilere cevap verdi

280
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM